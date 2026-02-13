Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Путешествия
01:26, 13 февраля 2026Путешествия

В России изменятся правила заселения в гостиницы

В России с 1 марта начнут действовать новые правила бронирования гостиниц
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России с 1 марта текущего года начнут действовать новые правила бронирования гостиниц. Новые правила касаются всех видов жилья: баз отдыха, кемпингов, гостиниц и прочее, следует из официального документа правительства РФ.

Теперь отели должны ждать гостя в течение суток с момента бронирования до расчетного часа следующего дня. Отменить бронь они не смогут до конца этого срока. До этого у гостиниц было следующее правило: если турист не заселялся вовремя, то бронь аннулировалась. Теперь, если турист отменил бронь до дня заезда, ему вернут всю сумму. Если он сообщил об отмене поздно или не пришел, то с него удержат только стоимость одних суток.

Гостиницы могут отказаться предоставить номер только если полностью возместят убытки туристу. Как и раньше, базы отдыха должны бесплатно вызывать скорую помощь, предоставлять аптечку, доставлять почту и будить гостей по запросу.

Все гостиницы теперь должны быть зарегистрированы в специальном реестре. Без регистрации они не смогут бронировать номера через онлайн-сервисы. Это должно сделать рынок более прозрачным и защитить потребителей.

Ранее российским путешественникам назвали лучшие отели страны. Аналитики внесли в список более 3000 объектов из 385 городов России. В частности, в число лучших вошли бутик-отель «Алхимист» в Иваново, апарт-отель Rodina Residences Vladivostok во Владивостоке, отель «Пестриков» в Смоленске.

До этого жюри премии The World's 50 Best Hotels назвало 50 лучших отелей мира в 2025 году.

    Все новости
