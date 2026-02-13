В России раскрыли подробности о целях удара по Одессе

Депутат Колесник сообщил, что целями удара по Одессе были военные объекты

Целями удара Вооруженных сил России (ВС РФ) по Одессе были военные объекты, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом депутат сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Понятно, что аэродром, откуда запускали дроны, — это серьезная военная цель. Потому что дроны сейчас наносят наибольший ущерб нашим войскам. Это чисто военная операция», — заявил Колесник.

Депутат добавил, что в Одессу в свое время под видом зерновой сделки завозили оружие из Евросоюза.

«Портовая инфраструктура всегда являлась стратегической для любой страны. Более того, не только причальные стенки, но сама инфраструктура, где размещались склады, как правило, боеприпасов или вооружения», — рассказал он.

Цели эти чисто военные. Нужно поддерживать их в таком разрушенном состоянии и не давать их восстановить Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Ранее стало известно, что ВС России атаковали Одессу. Под удар попали порт и инфраструктура. По словам координатора подполья Сергея Лебедева, российские «Герани» ударили по военному аэродрому Школьный. По его словам, украинские военные переоборудовали его в базу для запуска дальних дронов.