Россия
14:32, 13 февраля 2026Россия

В России расширят скрининг новорожденных одним заболеванием

В России добавят миодистрофию Дюшенна в перечень неонатального скрининга
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: khunnok studio / Shutterstock / Fotodom

В России расширят неонатальный скрининг новорожденных на одно заболевание. Об этом сообщила генеральный директор НИИ детской онкологии и гематологии имени академика Л.А. Дурнова Минздрава России Светлана Варфоломеева, чьи слова приводит РИА Новости.

«Первое, что будет дополнительный... скрининг на миодистрофию Дюшенна. И это очень значимое событие, очень важно», — объяснила она.

Миодистрофия Дюшенна является тяжелым наследственным заболеванием, возникающим в результате мутации в гене дистрофина. Болезнь поражает преимущественно мальчиков.

Ранее в Госдуме захотели расширить медобследование женщин после родов. В частности, предложено обследовать россиянок на признаки депрессии. Реализация инициативы, по мнению ее авторов, позволит своевременно выявлять скрытые патологии и проводить лечение до развития тяжелых осложнений.

