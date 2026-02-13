В ЦБ назвали варианты дальнейших решений по ключевой ставке

Набиуллина: ЦБ допускает будущее снижение ключевой ставки или паузу

На будущих заседаниях Центральный банк России (ЦБ РФ) допускает будущее снижение ключевой ставки или паузу в смягчении денежно-кредитной политики (ДКП). Варианты дальнейших решений назвала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По итогам заседания 13 февраля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку в шестой раз подряд. Снижение составило 0,5 процентного пункта, до 15,5 процента годовых.

«Что касается возможных шагов — в зависимости от ситуации. Возможны и большие шаги, но возможны и паузы в рамках базового сценария, поэтому все будет зависеть от данных, которые поступают», — пояснила Набиуллина.

По словам зампредседателя регулятора Алексея Заботкина, не стоит также исключать вероятное снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, если у совета директоров на это будут основания.

Смягчение ДКП до уровня 8-9 процентов годовых возможно уже в следующем году. Как заявила глава регулятора, на ближайших заседаниях будут оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки. В соответствии с базовым сценарием средняя за этот год ключевая ставка составит 13,5–14,5 процента.