Ведущие шоу «Что было дальше?» прокомментировали переезд в Казахстан

Представители ведущих шоу ЧБД не располагают информацией о переезде в Казахстан

Представители ведущих шоу «Что было дальше?» (ЧБД) прокомментировали РИА Новости, что не располагают информацией о планах по переезду шоу в Казахстан.

«Честно говоря, не знаю, впервые слышу», — заявил директор участников шоу Тамби Масаева, Эмира Кашокова и Ильи Макарова Арсен Кушхов, отвечая на вопрос о переезде шоу.

Дима Демьян, занимающий должность концертного директора Алексея Щербакова, также отметил, что ему неизвестно о возможных изменениях в проведении шоу.

6 февраля стало известно, что юмористу Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По данным правоохранительных органов, юморист отмывал деньги, заработанные в стране, через посредников. Также утверждалось, что комик критиковал спецоперацию и нарушал миграционное законодательство. Узнав о запрете, Сабуров улетел в Казахстан.