Власти Германии не встретили Зеленского по прилете в Мюнхен

В аэропорту Мюнхена Зеленского встретил только посол Украины с коллегами

Президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля прилетел в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, однако в аэропорту политика никто не встретил из руководства ФРГ. Видео прибытия украинского лидера опубликовал посол республики в Берлине Алексей Макеев в социальной сети X.

На кадрах видно, что у трапа самолета политика ждал только Макеев, а также другие сотрудники украинского посольства.

В немецком Мюнхене 13 февраля открылась 62-я Конференция по безопасности. Как следует из программных документов на сайте, в этом году главной темой форума станут не вопросы поддержки Украины, а кризис трансатлантических отношений и новая роль США в мире.

В октябре сообщалось, что Зеленский попал в неприятную ситуацию после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом — ему пришлось говорить с журналистами за забором Белого дома.