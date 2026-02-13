Реклама

21:23, 13 февраля 2026

Власти Германии не встретили Зеленского по прилете в Мюнхен

В аэропорту Мюнхена Зеленского встретил только посол Украины с коллегами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля прилетел в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, однако в аэропорту политика никто не встретил из руководства ФРГ. Видео прибытия украинского лидера опубликовал посол республики в Берлине Алексей Макеев в социальной сети X.

На кадрах видно, что у трапа самолета политика ждал только Макеев, а также другие сотрудники украинского посольства.

В немецком Мюнхене 13 февраля открылась 62-я Конференция по безопасности. Как следует из программных документов на сайте, в этом году главной темой форума станут не вопросы поддержки Украины, а кризис трансатлантических отношений и новая роль США в мире.

В октябре сообщалось, что Зеленский попал в неприятную ситуацию после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом — ему пришлось говорить с журналистами за забором Белого дома.

