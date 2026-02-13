Возлюбленная Джейсона Стэйтема опубликовала фото в прозрачном платье

Возлюбленная Джейсона Стэйтема Хантингтон-Уайтли опубликовала откровенное фото

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема модель Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовала фото в откровенном образе. Новым снимком она поделилась на личной странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица запечатлела себя в синем прозрачном платье из сетки со шлейфом, декорированным кружевом. При этом звезда отказалась от бюстгальтера. В то же время она собрала волосы в прическу и нанесла мейкап в нейтральных оттенках.

В январе Хантингтон-Уайтли заметили в шапке-ушанке. Манекенщица проводила отпуск вместе с семьей на горнолыжном курорте в Австрии. Знаменитость показала снимки, сделанные во время катания, а также кадр на балконе отеля.