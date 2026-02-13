Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

Забота о себе
10:02, 13 февраля 2026Забота о себе

Врач назвала часто упускаемые тревожные симптомы при менструациях

Терапевт Ариф: Причиной обильного кровотечения при менструации может быть миома
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Katemangostar / Freepik

Терапевт Найгат Ариф рассказала, какие тревожные симптомы, которые возникают во время менструации, женщины часто упускают. Их врач перечислила в беседе с Mirror.

«Ненормально, когда крови так много, что она протекает сквозь прокладку. Ненормально, если боль во время месячных сводит вас с ума и мешает заниматься своими делами», — предупредила Ариф. Специалистка призвала женщин, у которых есть эти симптомы, обращаться к гинекологу.

По словам терапевта, врач поможет определить причины обильных кровотечений. «Это могут быть миома матки, аденомиоз, эндометриоз, синдром поликистозных яичников, нарушения свертываемости крови, например, болезнь фон Виллебранда, а также недостаточная активность щитовидной железы или неправильно диагностированные заболевания щитовидной железы», — перечислила Ариф.

Кроме того, обильные кровотечения могут быть вызваны установкой медной внутриматочной спирали или воспалительными заболеваниями органов малого таза, уточнила терапевт.

Ранее гинеколог-эндокринолог Гюнай Салаева предупредила об опасных для женского здоровья привычках. По ее словам, сильное негативное воздействие оказывает курение, так как оно ускоряет истощение яичников.

