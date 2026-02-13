Реклама

Наука и техника
20:47, 13 февраля 2026Наука и техника

Раскрыта тайна неудаляемой папки Windows

Neowin: Папку Windows.old можно удалить с ПК через настройки ОС
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alex Photo Stock / Shutterstock / Fotodom

Журналисты издания Neowin рассказали, зачем операционной системе (ОС) Microsoft нужна папка Windows.old и можно ли ее удалить. Материал доступен на сайте медиа.

Авторы портала напомнили, что после установки новой ОС или обновления Windows на системном диске появляется папка Windows.old. В материале говорится, что в каталоге хранится архив предыдущей установки с файлами программ, некоторые пользовательские данные, основные компоненты и файлы Windows.

Журналисты издания раскрыли тайну загадочной папки, которую нельзя удалить без появления ошибок. Они отметили, что такой каталог нужен, чтобы в случае сбоя можно было восстановить ОС до прежнего состояния. Однако после успешной установки новой Windows от папки можно избавиться.

При наличии прав администратора можно удалить Windows.old без последствий. Для этого нужно найти через поиск утилиту «Очистка диска», нажать на кнопку «Очистить системные файлы», найти кнопку «Предыдущие установки Windows» и выбрать «ОК». После этого ОС удалит Windows.old и предыдущую точку восстановления системы.

Ранее журналисты издания ZDNet нашли в Windows встроенный инструмент, который позволяет проверить состояние батареи ноутбука. Опцию можно вызвать через строку поиска.

