Жителям российского приграничья посоветовали отказаться от камуфляжа по одной причине

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посоветовал жителям приграничья отказаться от камуфляжа по одной причине. Глава российского региона в Telegram-канале объяснил, что в последнее время участились атаки на гражданских, носящих зеленую форму.

Он пояснил, что это особенно касается людей в 25-километровой зоне или тех, кто по служебной или иной необходимости приезжают в прифронтовую территорию.

Гладков отметил, что участились атаки беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов по жителям, которые ходят в зеленой камуфляжной военной форме. Он признал, что его просьба сложна для выполнения. Тем не менее белгородский губернатор призвал жителей не забывать о коварстве противника.

До этого Гладков рассказал, что при массированной атаке Вооруженных сил Украины на Белгород пострадали три человека.