Россия
14:53, 13 февраля 2026Россия

Знакомый семьи Усольцевых связал их исчезновение с данными в уничтоженном телефоне пасынка

Aif.ru: Данные о пропаже Усольцевых могли быть в уничтоженном телефоне пасынка
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Знакомый семьи Усольцевых Валентин Дегтярев связал их бесследное исчезновение в тайге Красноярского края с данными в уничтоженном телефоне сына Ирины Данила Баталова. Его слова приводит aif.ru.

«Он ведь на самом деле избавился от телефона, чтобы ему никто вопросов не задавал. Прошел полиграф, но, возможно, ему удалось обмануть машину. Я не утверждаю, что молодой человек причастен к исчезновению родителей. Но вот то, что он обладает информацией — в этом уверен», — обозначил Дегтярев.

По его словам, атмосфера в семье перед исчезновением была крайне напряженной. В этой связи Дегтярев предположил криминальную версию пропажи Усольцевых.

«Сама история этой семьи, фабула дела очень напоминают разборки, которые часто происходят в семьях. Таких случаев фамилицида было много как в России, так и за границей», — добавил собеседник издания.

Материалы по теме:
«У людей нарушается психика» Исследователь тайны перевала Дятлова — о бесследном исчезновении семьи Усольцевых в тайге
«У людей нарушается психика»Исследователь тайны перевала Дятлова — о бесследном исчезновении семьи Усольцевых в тайге
17 декабря 2025
Тайник с деньгами, скрытые расщелины и ни одной зацепки. 44 дня ищут пропавшую в тайге семью россиян. Что могло с ними случиться?
Тайник с деньгами, скрытые расщелины и ни одной зацепки.44 дня ищут пропавшую в тайге семью россиян. Что могло с ними случиться?
13 ноября 2025
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян. Что говорят основные версии их пропажи?
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян.Что говорят основные версии их пропажи?
24 октября 2025

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября 2025 года и пропали. Ранее главу семейства связали со скандально известным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
