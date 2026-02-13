Знакомый семьи Усольцевых связал их исчезновение с данными в уничтоженном телефоне пасынка

Aif.ru: Данные о пропаже Усольцевых могли быть в уничтоженном телефоне пасынка

Знакомый семьи Усольцевых Валентин Дегтярев связал их бесследное исчезновение в тайге Красноярского края с данными в уничтоженном телефоне сына Ирины Данила Баталова. Его слова приводит aif.ru.

«Он ведь на самом деле избавился от телефона, чтобы ему никто вопросов не задавал. Прошел полиграф, но, возможно, ему удалось обмануть машину. Я не утверждаю, что молодой человек причастен к исчезновению родителей. Но вот то, что он обладает информацией — в этом уверен», — обозначил Дегтярев.

По его словам, атмосфера в семье перед исчезновением была крайне напряженной. В этой связи Дегтярев предположил криминальную версию пропажи Усольцевых.

«Сама история этой семьи, фабула дела очень напоминают разборки, которые часто происходят в семьях. Таких случаев фамилицида было много как в России, так и за границей», — добавил собеседник издания.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября 2025 года и пропали. Ранее главу семейства связали со скандально известным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.