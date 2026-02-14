Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:31, 14 февраля 2026Бывший СССР

Число пострадавших от атаки ВСУ на поселок в ЛНР увеличилось

Число пострадавших от атаки ВСУ на поселок Центральный в ЛНР выросло до 19
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Леонид Пасечник / MAX

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Центральный в Луганской народной республике (ЛНР) выросло. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Наталья Пащенко в Telegram.

Она рассказала, что количество людей, обратившихся за медицинской помощью после атаки ВСУ, выросло до 19. «Все они — жители поселка, которые в момент атаки находились рядом с местом прилета или в своих домах», — отметила министр.

По словам Пащенко, три человека находятся в тяжелом состоянии. Она рассказала, что пострадавшие получили минно-взрывные травмы, закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранениями, а также контузией глаз. После того, как состояние пациентов стабилизируют, их переведут в Луганскую республиканскую клиническую больницу для реабилитации.

В состоянии средней тяжести, подчеркнула Пащенко, находятся шесть человек. Остальные жители Центрального, получившие ранения, отказались от госпитализации. Им назначено амбулаторное лечение, рассказала министр.

14 февраля стало известно, что ВСУ атаковали Центральный беспилотниками. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в результате удара пострадали 15 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России отреагировали на заявления об отравлении Навального ядом лягушки

    Фигурист Шайдоров сенсационно взял золото Олимпиады. Он повторил триумф своего российского тренера и «отомстил» Малинину

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Число пострадавших от атаки ВСУ на поселок в ЛНР увеличилось

    Зеленский рассказал о предложенных США гарантиях безопасности

    Присутствие украинской делегации на российской границе объяснили

    Песков оценил выступление Гуменника на Олимпиаде

    Двое россиян пострадали в давке в ТЦ на акции ко Дню святого Валентина

    Россиян предупредили о новой уловке мошенников

    В МИД Венгрии отреагировали на оскорбление Зеленским премьера Орбана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok