Число пострадавших от атаки ВСУ на поселок в ЛНР увеличилось

Число пострадавших от атаки ВСУ на поселок Центральный в ЛНР выросло до 19

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Центральный в Луганской народной республике (ЛНР) выросло. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Наталья Пащенко в Telegram.

Она рассказала, что количество людей, обратившихся за медицинской помощью после атаки ВСУ, выросло до 19. «Все они — жители поселка, которые в момент атаки находились рядом с местом прилета или в своих домах», — отметила министр.

По словам Пащенко, три человека находятся в тяжелом состоянии. Она рассказала, что пострадавшие получили минно-взрывные травмы, закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранениями, а также контузией глаз. После того, как состояние пациентов стабилизируют, их переведут в Луганскую республиканскую клиническую больницу для реабилитации.

В состоянии средней тяжести, подчеркнула Пащенко, находятся шесть человек. Остальные жители Центрального, получившие ранения, отказались от госпитализации. Им назначено амбулаторное лечение, рассказала министр.

14 февраля стало известно, что ВСУ атаковали Центральный беспилотниками. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в результате удара пострадали 15 человек.