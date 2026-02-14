Реклама

11:15, 14 февраля 2026

Число желающих работать в России западных компаний подсчитали

РСПП: Сотни западных компаний остались в России и ждут отмены санкций
Кирилл Луцюк

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom  

В России нельзя сбрасывать со счетов западные компании. К этому призвал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его процитировало агентство ТАСС.

По его словам, сотни таких фирм остались в стране и ждут, когда будут сняты санкции, чтобы возобновить инвестиции. В подтверждение своих слов он сослался на данные Ассоциации европейского бизнеса, Российско-германской внешнеторговой палаты и других объединений.

В такой ситуации, по мнению Шохина, не следует спешить и объявлять компании недружественными, если таковым является государство их происхождения. По его словам, он уже предложил властям России использовать такой термин, как «дружественная компания из недружественной страны». Он полагает, что для таких предприятий следует сохранять достаточно комфортные условия ведения бизнеса.

По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, уход из страны западных компаний обернулся монополизацией ее рынков.

