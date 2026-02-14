Реклама

12:56, 14 февраля 2026Культура

Егор Крид выиграл суд против Telegram-канала

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) выиграл судебный иск против Telegram-канала, обвинившего артиста в рекламе своих концертов во время цикла внеурочных занятий для школьников «Разговоры о важном». Об этом сообщает mk.ru.

Уточняется, что певец подал в суд на Telegram-канал в 2023 году. Причиной стала публикация, в которой утверждалось, что Крид «одну минуту потратил на образование, вторую — на анонс своих концертов». Кроме того, артиста обвинили в том, что он посетил внеурочное занятие за деньги. Артист счел пост оскорблением чести и достоинства и потребовал взыскать с Telegram-канала 4,5 миллиона рублей

По данным издания, Савеловский суд Москвы и Московский городской суд отказали Булаткину удовлетворить его требования, так как, по оценке судей, в публикации содержалось только субъективное мнение авторов. Однако Второй кассационный суд отметил, что экспертиза не проверяла, есть ли в посте информация, не соответствующая действительности. «Дело было возвращено в Савеловский суд. Рассмотрев его повторно, судья на днях вынес решение в пользу Крида», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что у Булаткина есть недвижимость за рубежом. Отмечалось, что он владеет квартирой в Дубае.

