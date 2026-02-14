Ежедневные рейсы появятся из Москвы в африканскую страну

Ежедневные рейсы появятся из Москвы в столицу Эфиопии Аддис-Абебу

Ежедневные рейсы появятся из Москвы в Эфиопию, рассказал РИА Новости посол африканской страны в РФ Генет Тешоме Жирру.

По его словам, авиакомпания Ethiopian Airlines планирует сделать рейсы между Москвой и Аддис-Абебой ежедневными не позже июня. Сейчас она выполняет пять рейсов в неделю между столицами двух стран.

В феврале стало известно, что пассажирский поезд возобновит курсирование между Россией и Китаем впервые после пандемии. Состав будет отправляться из Забайкальска и прибывать в Маньчжурию. Первый рейс запланирован на 8 марта.

