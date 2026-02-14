Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:29, 14 февраля 2026Путешествия

Ежедневные рейсы появятся из Москвы в африканскую страну

Ежедневные рейсы появятся из Москвы в столицу Эфиопии Аддис-Абебу
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexey Kartsev / Shutterstock / Fotodom  

Ежедневные рейсы появятся из Москвы в Эфиопию, рассказал РИА Новости посол африканской страны в РФ Генет Тешоме Жирру.

По его словам, авиакомпания Ethiopian Airlines планирует сделать рейсы между Москвой и Аддис-Абебой ежедневными не позже июня. Сейчас она выполняет пять рейсов в неделю между столицами двух стран.

В феврале стало известно, что пассажирский поезд возобновит курсирование между Россией и Китаем впервые после пандемии. Состав будет отправляться из Забайкальска и прибывать в Маньчжурию. Первый рейс запланирован на 8 марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский резко ответил на ультиматум Трампа

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Егор Крид выиграл суд против Telegram-канала

    Украинская делегация приехала на границу Польши с Калининградской областью

    Тарасова назвала тяжелейшими соревнования в мужском фигурном катании на Олимпиаде

    За детскими сим-картами захотели установить контроль

    Рубио пожаловался на опасную и глупую идею

    Четверо детей с матерью стали жертвами поджога дома в российском регионе

    Россиянин порезал лицо дочери из-за ее отказа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok