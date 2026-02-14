Хакеры взломали «умную» кормушку кота российского айтишника

Хакеры взломали смарт-кормушку кота сотрудника ИТ-компании «Стахановец»

Айтишники, как и обычные россияне, порой оказываются беззащитны перед хакерами. В этот раз взломщики нацелились на «умные» кормушки для котов, пишет «Газета.Ru».

С хакерской атакой столкнулся сотрудник ИТ-компании «Стахановец». Подозрительную активность мужчина заметил во время работы с сетевым кодом. Вскоре выяснилось, что злоумышленник получил доступ к смарт-кормушке и встроенной в нее камере, после чего попытался взломать внутренний HTTP-сервер. Угрозу удалось оперативно нейтрализовать еще на уровне роутера. Больше попыток взломщик не предпринимал. Такой инцидент лишний раз продемонстрировал интерес хакеров во взломе гаджетов «умного дома» с целью получения доступа к другим устройствам в квартире.

Ранее в Австралии неизвестный взломал умную кормушку для собак, чтобы подглядывать за хозяйкой квартиры. Свое присутствие мужчина выдал, сказав «Привет, красотка», когда женщина проходила мимо устройства. Поначалу она подумала, что в дом прокрался чужак, но вскоре осознала, что звук исходит от кормушки.