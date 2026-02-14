Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:14, 14 февраля 2026Интернет и СМИ

Хакеры взломали «умную» кормушку кота российского айтишника

Хакеры взломали смарт-кормушку кота сотрудника ИТ-компании «Стахановец»
Виктория Клабукова

Фото: Vadym_Hunko / Shutterstock / Fotodom

Айтишники, как и обычные россияне, порой оказываются беззащитны перед хакерами. В этот раз взломщики нацелились на «умные» кормушки для котов, пишет «Газета.Ru».

С хакерской атакой столкнулся сотрудник ИТ-компании «Стахановец». Подозрительную активность мужчина заметил во время работы с сетевым кодом. Вскоре выяснилось, что злоумышленник получил доступ к смарт-кормушке и встроенной в нее камере, после чего попытался взломать внутренний HTTP-сервер. Угрозу удалось оперативно нейтрализовать еще на уровне роутера. Больше попыток взломщик не предпринимал. Такой инцидент лишний раз продемонстрировал интерес хакеров во взломе гаджетов «умного дома» с целью получения доступа к другим устройствам в квартире.

Ранее в Австралии неизвестный взломал умную кормушку для собак, чтобы подглядывать за хозяйкой квартиры. Свое присутствие мужчина выдал, сказав «Привет, красотка», когда женщина проходила мимо устройства. Поначалу она подумала, что в дом прокрался чужак, но вскоре осознала, что звук исходит от кормушки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил об уничтожении производственной линии украинских ракет «Фламинго»

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    В городе Запорожской области пропал свет после взрыва

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Хакеры взломали «умную» кормушку кота российского айтишника

    В Канаде назвали худшее решение Зеленского

    Оценены шансы сборной США по хоккею победить Данию на Олимпиаде

    Российские военные ликвидировали офицера спецподразделения СБУ

    Лидер оппозиции Венесуэлы выступила с резким призывом в адрес России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok