15:35, 14 февраля 2026

Месси может пропустить ЧМ-2026

Аргентинский футболист Лионель Месси может пропустить чемпионат мира-2026
Владислав Уткин

Фото: Fernando Vergara / AP

Аргентинский футболист Лионель Месси может пропустить чемпионат мира-2026. Об этом сообщается на странице издания The Touchline в соцсети X.

В настоящее время 38-летний аргентинец сосредоточен на подготовке к новому сезону Главной лиги футбола (MLS). Основным условием выступления Месси на чемпионате мира является его идеальное самочувствие, так как на турнире нужно будет находиться на другом уровне физической готовности по сравнению с MLS.

В прошлом сезоне MLS Месси провел 34 матча за «Интер Майами», в которых забил 35 мячей и сделал 23 результативные передачи. Его команда впервые в истории стала чемпионом лиги.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля. Странами-хозяйками турнира станут Канада, США и Мексика. Сборная России на турнире не выступит.

