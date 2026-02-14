Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:30, 14 февраля 2026Экономика

Москвичам пообещали метель

Синоптик Макарова: В начале недели москвичей ждет метель
Виктория Клабукова

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В начале следующей недели на москвичей обрушится метель. Своим прогнозом с агентством РИА Новости поделилась ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Погода в столичном регионе ухудшится с приходом нового циклона. Вихрь движется с юго-запада и достигнет Московской области в ночь на понедельник, 16 февраля. На фоне циклона в Москву придет снег: утром осадки будут небольшими, но в течение дня усилятся. Вместе с этим усилится и ветер, достигнув сначала 8-13 метров в секунду, а потом и штормовых значений. При такой скорости ветра, по словам синоптика, москвичам обеспечена метель.

После недолгой оттепели температура в мегаполисе упадет до минус 8-10 в дневные часы. Ночью она не поднимется выше минус 13-15 градусов, что ниже климатической нормы на 6-7 градусов. По области тем временем столбик термометра опустится до минус 13 днем и минус 18 ночью. Такая несвойственная для середины февраля температура задержится в Москве вплоть до среды, 18-го числа, отметила Макарова.

Ранее столичных жителей предупредили о скачках давления. Атмосферное давление устремится вверх на выходных, 14-15 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил об уничтожении производственной линии украинских ракет «Фламинго»

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    США сообщили хорошую новость о переговорах по Украине

    МИД РФ прокомментировал слова о якобы намеренных атаках на посольство Азербайджана

    Премьер Дании призвала «развязать руки» Украине для ударов по России

    Аэропорт Сочи временно закрыли

    Москвичам пообещали метель

    Российский шорт-трекист не вышел в полуфинал Олимпиады

    В городе Запорожской области пропал свет после взрыва

    В Канаде назвали худшее решение Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok