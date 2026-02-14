Москвичам пообещали метель

Синоптик Макарова: В начале недели москвичей ждет метель

В начале следующей недели на москвичей обрушится метель. Своим прогнозом с агентством РИА Новости поделилась ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Погода в столичном регионе ухудшится с приходом нового циклона. Вихрь движется с юго-запада и достигнет Московской области в ночь на понедельник, 16 февраля. На фоне циклона в Москву придет снег: утром осадки будут небольшими, но в течение дня усилятся. Вместе с этим усилится и ветер, достигнув сначала 8-13 метров в секунду, а потом и штормовых значений. При такой скорости ветра, по словам синоптика, москвичам обеспечена метель.

После недолгой оттепели температура в мегаполисе упадет до минус 8-10 в дневные часы. Ночью она не поднимется выше минус 13-15 градусов, что ниже климатической нормы на 6-7 градусов. По области тем временем столбик термометра опустится до минус 13 днем и минус 18 ночью. Такая несвойственная для середины февраля температура задержится в Москве вплоть до среды, 18-го числа, отметила Макарова.

Ранее столичных жителей предупредили о скачках давления. Атмосферное давление устремится вверх на выходных, 14-15 февраля.