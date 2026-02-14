РФ с недоумением восприняла слова об атаках на посольство Азербайджана в Киеве

В МИД России с недоумением восприняли заявления о якобы преднамеренных атаках на посольство Азербайджана в Киеве. Позицию Москвы передает РИА Новости.

Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что российские войска совершили якобы «целенаправленную атаку» по посольству Азербайджана в Киеве, несмотря на то, что им были переданы координаты диппредставительства.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Баку своевременно предоставлялись необходимые разъяснения по поводу инцидентов. В частности, 21 ноября 2025 года РФ выражала искреннее сожаление по поводу повреждений зданий и территории азербайджанской дипмиссии на Украине. При этом тогда указывалось, что, по всей вероятности, повреждения были нанесены из-за падения ракеты ЗРК Patriot Вооруженных сил Украины.

На Смоленской площади отметили, что Вооруженные силы России при планировании ударов учитывают места расположения дипломатических представительств иностранных государств, а также контролируют боевое применение средств поражения для исключения ущерба гражданскому населению. «В данном контексте было особо подчеркнуто, что заявления о якобы имевшем место "целенаправленном характере ракетных ударов" по объектам Азербайджанской Республики на Украине не соответствуют действительности», — резюмировали в МИД РФ.