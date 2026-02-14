Реклама

На Западе раскритиковали «детские угрозы» Зеленского

Дизен: Мюнхенская конференция в этом году прошла хуже некуда
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

На Мюнхенской конференции по безопасности не прозвучало ничего, кроме детских угроз. С критикой в отношении мероприятия выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети X.

«Мюнхенская конференция в этом году прошла хуже некуда. Никакой стратегии, никакого здравого смысла, никакого достоинства — только детские угрозы и разжигание войны», — написал он.

Эксперт также раскритиковал «насмешки» президента Украины Владимира Зеленского над премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Ранее Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, прокомментировал внешний вид Орбана. По его словам, Орбан думает о том, как отрастить живот еще больше, а не о том, как увеличить армию и предотвратить возвращение российских танков на улицы Будапешта.

