Мир
00:15, 15 февраля 2026

Описаны два сценария распада Евросоюза

Экс-офицер разведки США Риттер заявил о существовании двух сценариев распада ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christoph Soeder / Globallookpress.com

Военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер допустил распад Европейского союза (ЕС), отметив, что существует два возможных сценария. Их он описал в аналитическом шоу YouTube-канала Daily Planet.

Как уточнил эксперт, один из сценариев предполагает постепенный коллапс объединения. По его мнению, когда-нибудь независимые страны станут влиятельнее, чем входящие в ЕС государства, что приведет к потере значимости Брюсселя.

Однако, продолжил Риттер, Евросоюз также может ждать полный и мгновенный коллапс из-за накопившихся политических проблем и серьезного кризиса в ряде стран, связанных с его функционированием.

Он отметил, что такой вариант несет в себе непредсказуемость и приведет к дестабилизации Европы. «Этого никто не хочет. Думаю, даже Россия этого не хочет. Она хочет стабильности. И резкий коллапс Европы вызовет дестабилизацию Европы, которая серьезно повлияет и на Россию, а это ей не нужно», — подчеркнул аналитик.

Ранее бывший посол Италии при НАТО Стефано Стефанини назвал условие распада Североатлантического альянса и ЕС.

