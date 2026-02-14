WSJ: Пентагон использовал ИИ в операции по захвату Мадуро

Пентагон использовал программу искусственного интеллекта (ИИ) Claude в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

«Разработанный компанией Anthropic инструмент искусственного интеллекта Claude использовался в операции американских военных по захвату», — говорится в статье.

Разработчик искусственного интеллекта вводит строгие ограничения, запрещающие использование платформы Claude для любых действий, связанных с насилием, созданием вооружений или ведением слежки.

На этом фоне Министерство обороны США рассматривает возможность расторжения масштабного контракта на 200 миллионов долларов с компанией Palantir, стратегическим партнером Anthropic, через который военное ведомство получило доступ к возможностям нейросети.

3 января генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что Мадуро и его супруге выдвинуты обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью владения таким оружием и устройствами для использования против Соединенных Штатов.