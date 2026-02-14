В Китае прокомментировали начало переговоров Европы и России

МИД КНР: Европа набралась смелости вести переговоры с Россией

Китай приветствует начало переговоров между Европой и Россией по военному конфликту на Украине. Об этом министр иностранных дел КНР Ван И заявил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости.

«Сейчас мы видим, что Европа набралась смелости и начала говорить с Россией», — выразился министр. При всей поддержке переговорного процесса Ван И подчеркнул, что диалог не должен вестись ради самого диалога. Прежде всего, по мнению китайского министра, необходимо устранить первопричины украинского конфликта, что позволит вернуть в регион стабильность.

Европейские державы не должны смотреть на ситуацию со стороны, обратил внимание Ван И. Роль Китая, дипломат ограничил поддержкой переговоров, добавив, что окончательное решение остается не за ним.

Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине запланирован на 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию в этот раз возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский понизил статус встреч Киева с Москвой и Вашингтоном по украинскому урегулированию. Трехсторонние переговоры он назвал «техническими».