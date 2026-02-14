Реклама

07:06, 14 февраля 2026

Зеленскому пришлось извиняться за слова о переговорах с Россией

Зеленский понизил статус встреч с РФ и США и извинился перед делегацией Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский понизил статус встреч Киева с Москвой и Вашингтоном по украинскому урегулированию, назвав их «техническими». После этого политику пришлось извиняться перед своей делегацией, пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

По его словам, американская сторона подтолкнула Россию к трехсторонним переговорам на «техническом уровне». «Извиняюсь перед своей командой — может, они здесь или их друзья, но я сказал "технический уровень"», — сказал политик.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. По его словам, на этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

