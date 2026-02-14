Появление в российских колониях аппаратов для сладкой ваты и попкорна объяснили

ФСИН закупает аппараты для попкорна с целью трудоустройства осужденных

Попкорницы и аппараты для приготовления сладкой ваты приобретались в мордовскую ИК-2 с целью трудоустройства осужденных Об этом агентству РИА Новости рассказали в пресс-службе ФСИН России.

Закупки продолжались с 2022 года, общая сумма составила 191 тысячу рублей. Оборудование завозили в колонии с целью организации производства в стенах тюрем и последующей реализации изготовленной продукции в торговых точках при исправительных учреждениях, а также на выставочно-ярмарочных мероприятиях, объяснили в ведомстве. Как уточняется, все госконтракты были заключены в соответствии с действующим законодательством за счет приносящей доход деятельности.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что в нескольких исправительных колоний Мордовии появились аппараты для попкорна и сладкой ваты, экраны и кинопроекторы для просмотра фильмов в формате 3D. Кроме того, стало известно о закупках для местных ИК светомузыки и беспроводных колонок.