20:52, 14 февраля 2026

Посольство России в Лондоне сочло «некропропагандой» заявления Запада о смерти Навального

Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Посольство России в Лондоне сочло заявления Запада о смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) в колонии «Полярный волк» на Ямале «некропропагандой». Реакция дипломатов оказалась в распоряжении РИА Новости.

В посольстве назвали политическим представлением заявление представителей Великобритании и ряда государств Европы на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что в образцах, связанных со смертью Навального, обнаружен токсин эпибатидин. «На этом основании России приписывается нарушение Конвенции о запрещении химического оружия, — говорится в заявлении. — Настоящую оторопь вызывает избранный западными политиками метод работы — некропропаганда».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления об отравлении Навального информационным вбросом «с целью отвлечения внимания от насущных проблем Запада».

Навальный отбывал наказание в колонии «Полярный волк» в поселке Харп после признания его виновным в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремизму и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия. 16 февраля 2024 года стало известно о смерти осужденного. Навальный почувствовал себя плохо во время прогулки. Прибывшие на место врачи не смогли его спасти.

