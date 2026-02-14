Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:15, 14 февраля 2026Бывший СССР

Присутствие украинской делегации на российской границе объяснили

Украинская делегация прибыла на российско-польскую границу на экскурсию
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Straż Graniczna Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Украинская делегация прибыла на границу Польши с Калининградской областью для экскурсии. Присутствие представителей Украины объяснил Варминско-Мазурский отдел пограничной стражи Польши, передает РИА Новости.

Уточняется, что визит состоялся 10 февраля. В материале подчеркивается, что украинцам показали один из пограничных постов и продемонстрировали снаряжения сотрудников пограничной службы. Кроме того, делегации показали ее инфраструктуру и рассказали о задачах, выполняемыми на участке так называемой «зеленой границы».

О том, что украинские пограничники осмотрели участок границы Польши и Калининградской области, стало известно ранее 14 февраля. Им, в частности, показали пограничный пункт в Барцанях.

До этого сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины перебросило на передовую пограничников, служивших на границе с Евросоюзом. Решение объяснили нехваткой личного состава.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Виктор думает об увеличении живота, а не армии». Выступление Зеленского в Мюнхене оскорбило премьера Венгрии

    Фигурист Шайдоров сенсационно взял золото Олимпиады. Он повторил триумф своего российского тренера и «отомстил» Малинину

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Присутствие украинской делегации на российской границе объяснили

    Песков оценил выступление Гуменника на Олимпиаде

    Двое россиян пострадали в давке в ТЦ на акции ко Дню святого Валентина

    Россиян предупредили о новой уловке мошенников

    В МИД Венгрии отреагировали на оскорбление Зеленским премьера Орбана

    67-летняя Шэрон Стоун показала лицо без макияжа после перелета

    Популярный российский бренд одежды обвинили в плагиате

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok