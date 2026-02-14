Украинская делегация прибыла на российско-польскую границу на экскурсию

Украинская делегация прибыла на границу Польши с Калининградской областью для экскурсии. Присутствие представителей Украины объяснил Варминско-Мазурский отдел пограничной стражи Польши, передает РИА Новости.

Уточняется, что визит состоялся 10 февраля. В материале подчеркивается, что украинцам показали один из пограничных постов и продемонстрировали снаряжения сотрудников пограничной службы. Кроме того, делегации показали ее инфраструктуру и рассказали о задачах, выполняемыми на участке так называемой «зеленой границы».

О том, что украинские пограничники осмотрели участок границы Польши и Калининградской области, стало известно ранее 14 февраля. Им, в частности, показали пограничный пункт в Барцанях.

До этого сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины перебросило на передовую пограничников, служивших на границе с Евросоюзом. Решение объяснили нехваткой личного состава.