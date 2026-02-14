Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:56, 14 февраля 2026Бывший СССР

Украинская делегация приехала на границу Польши с Калининградской областью

Украинская делегация осмотрела границу Польши с Калининградской областью
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Agnieszka Sadowska / Reuters

Украинские пограничники осмотрели участок границы Польши и Калининградской области. Об этом пишет издание «Клопс» со ссылкой на Варминско-Мазурский отдел пограничной стражи Польши.

В публикации говорится, что экскурсию для представителей 10-го мобильного подразделения пограничной охраны Украины провел бригадный генерал Даниэль Войташкевич. Им показали оборудование и снаряжение, пограничный пост в Барцянах.

Ранее стало известно о переброске украинских пограничников с границы Евросоюза.

Также ранее украинские пограничники застрелили мужчину, пытавшегося незаконно пересечь границу с Молдавией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский резко ответил на ультиматум Трампа

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Потерявшим смысл в работе дали советы

    Европейцев призвали следовать примеру трех мушкетеров

    Егор Крид выиграл суд против Telegram-канала

    Украинская делегация приехала на границу Польши с Калининградской областью

    Тарасова назвала тяжелейшими соревнования в мужском фигурном катании на Олимпиаде

    За детскими сим-картами захотели установить контроль

    Рубио пожаловался на опасную и глупую идею

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok