Украинская делегация приехала на границу Польши с Калининградской областью

Украинские пограничники осмотрели участок границы Польши и Калининградской области. Об этом пишет издание «Клопс» со ссылкой на Варминско-Мазурский отдел пограничной стражи Польши.

В публикации говорится, что экскурсию для представителей 10-го мобильного подразделения пограничной охраны Украины провел бригадный генерал Даниэль Войташкевич. Им показали оборудование и снаряжение, пограничный пост в Барцянах.

Ранее стало известно о переброске украинских пограничников с границы Евросоюза.

Также ранее украинские пограничники застрелили мужчину, пытавшегося незаконно пересечь границу с Молдавией.

