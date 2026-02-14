Реклама

Наука и техника
04:26, 14 февраля 2026

Россиян предупредили об опасности хранения некоторых фото в телефоне

Доцент Валишвили: В смартфоне опасно хранить фото карт и документов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Привычка хранить в смартфоне фото банковских карт и документов может быть опасна. Об этом россиян предупредила доцент Мери Валишвили в беседе с агентством «Прайм».

«Не стоит хранить на мобильных устройствах и селфи со своими документами, поскольку многие сервисы используют именно такие фото для подтверждения личности при регистрации или авторизации», — посоветовала Валишвили.

Она посоветовала не хранить фото и копии документов как на устройстве, так и в облачном хранилище дольше 30 дней.

Ранее в МВД России предупредили о том, что мошенники при общении с жертвой могут потребовать включить демонстрацию экрана на смартфоне, чтобы похитить данные собеседника.

