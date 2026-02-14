Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:34, 14 февраля 2026ЦенностиЭксклюзив

Россияне назвали подарки способом загладить вину при ссоре

Бренд Michel Katana: Россияне назвали подарки способом загладить вину при ссоре
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Freepik

Россияне раскрыли отношение к подаркам в честь Дня всех влюбленных. Результатами исследование с «Лентой.ру» поделился модный бренд Michel Katana.

Согласно опросу, подарок на 14 февраля для россиян — это прежде всего про внимание, а не про бюджет. Так, 56 процентов респондентов считают личный смысл важнее стоимости, а почти треть признались, что их сильнее всего разочаровывает отсутствие индивидуального подхода. При этом, только 9 процентов опрошенных обращают внимание на цену как на ключевой фактор.

Кроме того, россияне назвали подарки отличным способом загладить вину при ссоре. Почти половина (46,9 процента) считают, что подарок может быть лишь частью извинения, но не заменой серьезного разговора, а 34,5 процента уверены, что никакая вещь не компенсирует отсутствие диалога.

Материалы по теме:
Дьявол уносит Prada. Модные бренды уходят из России на фоне санкций. Что теперь будут носить россияне?
Дьявол уносит Prada.Модные бренды уходят из России на фоне санкций. Что теперь будут носить россияне?
10 марта 2022
«Мини-юбка и каблуки — это неудобно» Как Россия покоряет мир одеждой для скромных и интеллектуальных женщин?
«Мини-юбка и каблуки — это неудобно»Как Россия покоряет мир одеждой для скромных и интеллектуальных женщин?
30 сентября 2022

Среди аксессуаров, которые участники опроса рассматривают в качестве подарка на День святого Валентина, в числе лидеров оказались палантины и шарфы. Они вошли в топ самых привлекательных вариантов, опередив такие позиции, как сумки и ремни, в то время как перчатки оказались наименее популярным выбором.

«Мы видим четкую глобальную тенденцию: ценностные ориентиры потребителей меняются. Если еще несколько лет назад ключевым фактором выбора была стоимость или статус бренда, то сегодня на первый план выходят персональный подход, внимание к деталям, эмоция и ощущение настроения», –– отмечает арт-директор Michel Katana Наталья Семенова.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о популярных подарках на День святого Валентина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на резкое заявление Зеленского о возрасте Путина

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Стало известно о диверсиях в Италии во время Олимпийских игр

    Рубио назвал отказавшуюся от российской нефти страну БРИКС

    Появление в российских колониях аппаратов для сладкой ваты и попкорна объяснили

    Данию призвали «спать с одним открытым глазом» из-за США

    В мире на Украине усмотрели угрозу для Европы

    Петербуржец напал на полицейского с катаной

    В Китае прокомментировали начало переговоров Европы и России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok