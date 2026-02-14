Россиянин стал жертвой атаки дрона ВСУ на автомобиль

Богомаз: Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ на машину в Брянской области

Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль во время движения в селе Азаровка Стародубского округа Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Мирный житель, находившийся в автомобиле, не выжил. Богомаз назвал атаку целенаправленной. «Выражаю глубокие соболезнования. Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь», — добавил он.

Утром Минобороны сообщило, что силы противовоздушной обороны сбили за ночь 20 дронов ВСУ над территорией России, два из них было перехвачено над Брянской областью.

Ранее ВСУ нанесли удар по Брянской области с помощью реактивных беспилотников, в регионе произошли перебои с электричеством.