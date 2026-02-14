Реклама

05:00, 14 февраля 2026Бывший СССР

Российский солдат рассказал о зверствах ВСУ в ДНР

РИА Новости: ВСУ обстреляли из минометов группу жителей Щербиновки
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Щербиновке Донецкой народной республики (ДНР) обстреляли из минометов группу мирных жителей. Об этом рассказал российский солдат с позывным Пустой в беседе с РИА Новости.

«Мимо нас проходили мирные — пять женщин (...) И тут минометный обстрел начался. Мы прекрасно понимали, что бьют целенаправленно по ним, потому что бойцы бы выбрали другой маршрут. Еще были дроны. А потом все затихло», — рассказал Пустой.

Минобороны России 14 августа 2025 года сообщило о взятии двух населенных пунктов на территории ДНР. Речь идет о селах Щербиновка и Искра.

Позднее беженец сообщил, что ВСУ в 2025 году не давали завозить в Димитров еду и воду. Кроме того, они обстреливали и взрывали автомобили гражданских.

