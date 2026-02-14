Режиссер «Слова пацана» намекнул на продолжение сериала

Режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников намекнул на второй сезон

Популярный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» может получить продолжение. На съемки второго сезона намекнул режиссер Жора Крыжовников, разместив соответствующий пост в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Постановщик опубликовал в своей соцсети пост с цифрой 2, размашисто написанной красной краской. К посту была прикреплена песня группы «Кино» «Красно-желтые дни». Вдобавок Крыжовников отметил на фотографии снявшихся в первом сезоне актеров: Леона Кемстача, Рузиля Минекаева, Славу Копейкина, Льва Зулькарнаева, Елизавету Базыкину, Анастасию Красовскую и Сергея Бурунова.

Ранее другой актер сериала «Слово пацана», Иван Янковский, высказался о постоянных сравнениях с народным артистом СССР Олегом Янковским. Отвечая на критику зрителей, наследник актерской династии заявил, что готов проиграть знаменитому деду сто раз из ста.