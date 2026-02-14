Реклама

Режиссер «Слова пацана» намекнул на продолжение сериала

Режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников намекнул на второй сезон
Виктория Клабукова

Кадр: сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Популярный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» может получить продолжение. На съемки второго сезона намекнул режиссер Жора Крыжовников, разместив соответствующий пост в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Постановщик опубликовал в своей соцсети пост с цифрой 2, размашисто написанной красной краской. К посту была прикреплена песня группы «Кино» «Красно-желтые дни». Вдобавок Крыжовников отметил на фотографии снявшихся в первом сезоне актеров: Леона Кемстача, Рузиля Минекаева, Славу Копейкина, Льва Зулькарнаева, Елизавету Базыкину, Анастасию Красовскую и Сергея Бурунова.

Ранее другой актер сериала «Слово пацана», Иван Янковский, высказался о постоянных сравнениях с народным артистом СССР Олегом Янковским. Отвечая на критику зрителей, наследник актерской династии заявил, что готов проиграть знаменитому деду сто раз из ста.

