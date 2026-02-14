Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:23, 14 февраля 2026Путешествия

Стало известно о диверсиях в Италии во время Олимпийских игр

В Италии поезда стали опаздывать из-за возможных диверсий на железных дорогах
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Massimo Pinca / Reuters

В Италии, где в настоящее время проходят Олимпийские игры, поезда начали приезжать с опозданием из-за возможных диверсий на железных дорогах. Об этом сообщает итальянское издание Ansa.it

Так, стало известно, что поезда на железных дорогах, соединяющих итальянские города, приходят с опозданием более часа или вовсе не отправляются. Уточняется, что на железнодорожной линии РимНеаполь технические специалисты обнаружили повреждения кабелей, отвечающих за движение поездов. Также о неполадках сообщается на участках дороги из Рима во Флоренцию.

Заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини назвал произошедшее результатом преступлений. «Мы будем проводить более тщательные проверки, чтобы помешать преступникам и наказать их», — заявил политик.

Ранее сообщалось, что Украина призывает Италию отменить культурные мероприятия, в которых участвуют российские артисты. Об этом рассказал посол России в Риме Алексей Парамонов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на резкое заявление Зеленского о возрасте Путина

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Стало известно о диверсиях в Италии во время Олимпийских игр

    Рубио назвал отказавшуюся от российской нефти страну БРИКС

    Появление в российских колониях аппаратов для сладкой ваты и попкорна объяснили

    Данию призвали «спать с одним открытым глазом» из-за США

    В мире на Украине усмотрели угрозу для Европы

    Петербуржец напал на полицейского с катаной

    В Китае прокомментировали начало переговоров Европы и России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok