Стало известно о диверсиях в Италии во время Олимпийских игр

В Италии поезда стали опаздывать из-за возможных диверсий на железных дорогах

В Италии, где в настоящее время проходят Олимпийские игры, поезда начали приезжать с опозданием из-за возможных диверсий на железных дорогах. Об этом сообщает итальянское издание Ansa.it

Так, стало известно, что поезда на железных дорогах, соединяющих итальянские города, приходят с опозданием более часа или вовсе не отправляются. Уточняется, что на железнодорожной линии Рим — Неаполь технические специалисты обнаружили повреждения кабелей, отвечающих за движение поездов. Также о неполадках сообщается на участках дороги из Рима во Флоренцию.

Заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини назвал произошедшее результатом преступлений. «Мы будем проводить более тщательные проверки, чтобы помешать преступникам и наказать их», — заявил политик.

Ранее сообщалось, что Украина призывает Италию отменить культурные мероприятия, в которых участвуют российские артисты. Об этом рассказал посол России в Риме Алексей Парамонов.