Стало известно об испытании вызывающего «гаванский синдром» оружия в Норвегии

WP: США испытали в Норвегии связанное с «гаванским синдромом» устройство

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и Пентагон в рамках расследования испытали в Норвегии секретное устройство, связанное с «гаванским синдромом». Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным газеты, норвежский правительственный ученый в условиях строжайшей секретности создал устройство, способное излучать мощные импульсы микроволновой энергии, испытал его на себе в 2024 году, и столкнулся с реакцией, похожей на симптомы «гаванского синдрома». Имя ученого не раскрывается, однако отмечается, что он «заслужил репутацию ведущего противника теории о том, что оружие направленной энергии может вызывать симптомы, подобные тем, которые наблюдаются при остром гипоксически-ишемическом повреждении мозга».

«Делегация представителей Пентагона посетила Норвегию в 2024 году для изучения устройства. В декабре того же года группа представителей разведки и Белого дома также посетила Норвегию для обсуждения этого вопроса», — говорится в материале.

Люди, знакомые с результатами испытания, заявили, что последствия, с которыми столкнулся норвежский ученый, отличаются от проявлений классического «гаванского синдрома». Они также заявили, что этот случай не доказывает, что «гаванский синдром» является делом рук иностранного противника, использующего секретное оружие, подобное испытанному в Норвегии.

«Я думаю, есть убедительные доказательства того, что мы должны быть обеспокоены возможностью создания оружия направленной энергии, способного представлять различные риски для людей», — сказал Пол Фридрихс, военный хирург и генерал ВВС в отставке, курировавший вопросы биологических угроз в Совете национальной безопасности Белого дома при экс-президенте США Джо Байдене.

Ранее сообщалось, что Пентагон получил и испытал оружие, вызывающее случаи «гаванского синдрома». Речь идет о загадочном заболевании, первые сообщения о котором появились в конце 2016 года.