Экономика
11:49, 14 февраля 2026Экономика

Страна НАТО признала свою наивность в вопросе о недвижимости россиян

STT: Финляндия захотела пересмотреть сделки россиян с недвижимостью
Кирилл Луцюк

Фото: Studio GM / Shutterstock / Fotodom  

Последние два десятилетия Финляндия слишком наивно подходила к вопросу о контроле за сделками с недвижимостью. Об этом, как сообщило агентство «Интерфакс», заявил министр обороны этой страны НАТО Антти Хакканен в интервью STT.

Теперь же власти страны намерены изучить возможность ретроспективного вмешательства в сделки с недвижимостью, которые заключали россияне, а также граждане из государств, не входящих в Европейский союз и Европейскую экономическую зону. Как подчеркнул министр, данное вмешательство предполагается применять ко всем видам недвижимости и всем случаям ее купли-продажи, которые были за последние 20 лет.

Ранее выяснилось, что в первый месяц 2026 года Финляндию накрыло крупнейшим за последние 29 лет валом корпоративных банкротств. В общей сложности разорились 385 компаний. По итогам прошлого года неплатежеспособными оказались свыше 3,9 тысячи компаний, что стало максимальным результатом с 1996 года.

    Страна НАТО признала свою наивность в вопросе о недвижимости россиян

