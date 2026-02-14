В Киеве предсказали жесткие последствия выхода Трампа из переговоров по Украине

Золотарев: Трамп может перестать поставлять Украине разведданные

Киевский политолог Андрей Золотарев в эфире своего YouTube-канала предсказал жесткие последствия в случае выхода президента США Дональда Трампа из переговоров по Украине.

«Основная интрига заключается в том, включат ли американцы жесткие методы принуждения к примерному поведению, активизацию коррупционных дел или обнародование каких-то компрометирующих материалов в отношении президента и его участие в коррупции, или же махнут рукой», — задался вопросом эксперт.

Он добавил, что в случае выхода Трампа из переговорного процесса он может перестать поставлять Украине разведданные. Это дорого обойдется республике, поскольку спутниковая разведка — это «глаза и уши» не только ВСУ, но систем противовоздушной обороны (ПВО).

Политолог также допустил, что США могут отключить системы Starlink для украинских военных или откажутся продавать вооружения.

«Вот поэтому у Вашингтона более чем серьезный спектр инструментов воздействия», — заключил Золотарев.

Ранее сообщалось, что Трамп может покинуть переговоры уже в ближайшие недели. Политик намерен возложить вину за провал дипломатии на Украину или Россию, или сразу на обе стороны.

