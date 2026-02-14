Реклама

Россия
13:26, 14 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на резкое заявление Зеленского о возрасте Путина

Сенатор Джабаров назвал Зеленского худшим президентом из-за его слов о Путине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Charles McQuillan / Getty Images

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возрасте российского лидера Владимира Путина — это абсолютно хамское высказывание, отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на слова украинского президента о том, что у Путина «осталось мало времени» заключить сделку, так как Зеленский моложе его.

«Я читал это абсолютно хамское заявление. Я даже не могу комментировать слова Зеленского, глупость, которую он несет. Чего заслуживает такой человек? Он вообще не имеет права садиться за стол переговоров с нашим президентом. Он нелегитимен. Он провокатор, побирушка. Человек, который полностью скомпрометировал должность президента на Украине», — заявил Джабаров.

И он еще будет говорить по возраст, ссылаясь на то, что он моложе?! Дело же не в возрасте, дело в мозгах, которых у Зеленского, к сожалению, вообще не оказалось. Это худший президент в истории постсоветской Украины

Владимир Джабаровпервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Зеленский резко ответил на призыв американского коллеги Дональда Трампа быстрее заключить мирную сделку. По словам украинского политика, у президента России Владимира Путина «осталось мало времени», так как Зеленский моложе его.

Также Зеленский добавил, что Украина пошла на множество компромиссов. «Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел», — заявил украинский лидер.

