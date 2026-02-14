Реклама

11:39, 14 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали атаку ВСУ на Белгород

Депутат Чепа об атаке ВСУ на Белгород: Это удар по мирным людям и объектам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород, в результате которой есть жертвы, — это удар по мирным людям и объектам, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Так о действиях ВСУ он высказался в беседе с «Лентой.ру».

«К сожалению, была серьезная атака. Я читал где-то в пять часов утра, было пять пострадавших, повреждены 29 квартир. Нанесен серьезный ущерб. Это удар по мирным людям, мирным объектам», — прокомментировал Чепа.

По словам депутата, Украина продолжает осуществлять свои террористические действия. Он добавил, что таким образом Киев показывает, что не собирается принимать условия мирного соглашения.

«Они действуют в рамках таких заявлений, которые делает [финский президент Александр] Стубб на Мюнхенской конференции, призывая украинцев завершать свое победоносное шествие. Победу же такие ястребы, как Стубб, видят в том, чтобы продолжать истощать Россию. При этом понимая, что Украина проигрывает, территориально несет большие потери, но это их не интересует», — заключил он.

В ночь на 14 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. В результате обстрела жертвами стали двое мужчин. Пострадали пять человек.

