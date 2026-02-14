Реклама

В российском регионе арестовали главу отдела по борьбе с экстремизмом

В Магнитогорске арестовали начальника отделения по противодействию экстремизму
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Челябинский Следком»

В Магнитогорске арестовали начальника отделения по противодействию экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости.

Он обвиняется по статье 286 («Превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности») УК РФ.

По данным агентства, Ленинский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Сотрудники ФСБ совместно с сотрудниками МВД установили, что начальник межрайонного отделения по противодействию экстремизму за денежное вознаграждение регулярно осуществлял незаконный доступ к базам данных полиции с целью сбора и реализации личной информации граждан заинтересованным лицам.

Эта информация могла использоваться злоумышленниками в интересах украинских спецслужб для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность, а также для осуществления массовых мошенничеств.

Ранее сообщалось, что начальник российской колонии ответил за особые условия для блатных зэков.

    В российском регионе арестовали главу отдела по борьбе с экстремизмом

