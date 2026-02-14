Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:05, 14 февраля 2026Бывший СССР

Военблогер сообщил о прилете в Краматорске

Рожин: В Краматорске зафиксирован прилет
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

В подконтрольном Киеву Краматорске в Донецкой народной республике (ДНР) зафиксирован прилет. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Прилет в Краматорске. Также в городе по военным объектам работают БПЛА», — написал Рожин.

На приложенном видео запечатлен взрыв. Также на фоне слышны звуки пролета беспилотника.

Ранее были появились кадры полностью сгоревшей украинской автозаправочной станции в Краматорске, которая попала под удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) армии России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зеленскому придется двигаться». Трамп заявил о желании России заключить соглашение и обратился с призывом к президенту Украины

    В России установлен тревожный рекорд

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    Дмитриев объяснил смену подхода Европы к урегулированию на Украине

    Стало известно о планах Трампа ударить по ядерным объектам Ирана

    На Украине сообщили об атаке «Гераней»

    В России оценили отмену Рубио встречи с главами ЕС

    Москвичей предупредили о густом тумане

    В Москве начали поиски невесты самому красивому коту в мире

    Зеленский рассказал о сигналах от США идти на компромиссы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok