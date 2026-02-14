Военблогер сообщил о прилете в Краматорске

Рожин: В Краматорске зафиксирован прилет

В подконтрольном Киеву Краматорске в Донецкой народной республике (ДНР) зафиксирован прилет. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Прилет в Краматорске. Также в городе по военным объектам работают БПЛА», — написал Рожин.

На приложенном видео запечатлен взрыв. Также на фоне слышны звуки пролета беспилотника.

Ранее были появились кадры полностью сгоревшей украинской автозаправочной станции в Краматорске, которая попала под удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) армии России.