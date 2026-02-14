Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:32, 14 февраля 2026Мир

Захарова раскритиковала слова Мерца о миропорядке и правилах

Захарова напомнила Мерцу об отсутствии миропорядка, основанного на правилах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Миропорядка, основанного на правилах, никогда не было, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова немецкого канцлера Фридриха Мерца на Мюнхенской конференции. Своим мнением она поделилась в Telegram.

Дипломат напомнила канцлеру ФРГ, что порядка, «основанного на правилах», не было.

«А если бы он внимательно изучал выступления российских официальных лиц на той же Мюнхенской конференции за предыдущие 19 лет, то знал бы, что и не было», — раскритиковала она.

При этом был послевоенный миропорядок, основанный на международном праве, указала Захарова.

Ранее Мерц рассказал, что привычный западным странам прежний миропорядок пришел к концу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Гуменник и Коростелев остались без медалей, а итальянка выступит с положительной допинг-пробой. Как прошел седьмой день Олимпиады

    В России установлен тревожный рекорд

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    Захарова раскритиковала слова Мерца о миропорядке и правилах

    Названы участники переговоров в Женеве от США

    Пашинян предложил России продать концессию на железные дороги Армении

    Канадскую судью начали травить за жесткую оценку Гуменнику

    На Западе высказались об участии Европы в переговорах по Украине

    Зеленский прокомментировал участие россиян в Олимпиаде словами «гадко и неприятно»

    В Кремле назвали год отсчета новой эпохи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok