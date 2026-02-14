На Западе увидели скрытое послание в заявлении Зеленского по выборам

L'Antidiplomatico: Зеленский показал истинные намерения заявлением о выборах

Президент Украины Владимир Зеленский показал истинные намерения своим заявлением о выборах на Украине. Об этом пишет итальянская газета L'Antidiplomatico.

По данным издания, Зеленский заявил, что готов провести выборы, когда получит все гарантии безопасности. Учитывая проевропейскую волю продолжать войну, это означает, что Киев не намерен проводить ни президентские выборы, ни референдумы, пишет газета.

В L'Antidiplomatico подчеркнули, что сделав это заявление, Зеленский фактически показал отсутствие заинтересованности в их организации и перекладывает ответственность за перенос на Россию.

Ранее сообщалось, что Зеленскому пришлось извиняться за слова о переговорах с Россией.

