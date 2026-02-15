Реклама

43-летняя Приянка Чопра в прозрачном платье снялась для журнала

Индийская актриса Приянка Чопра в откровенном платье снялась для журнала Variety
Карина Черных
Карина Черных

Фото: Richie Shazam / Variety

Индийская актриса и фотомодель, победительница конкурса «Мисс мира — 2000» Приянка Чопра в откровенном образе снялась для журнала Variety. Кадры опубликованы на сайте издания.

43-летняя знаменитость на одном из размещенных снимков позировала в прозрачном вязаном платье, украшенном жемчужными бусинами. Упомянутый наряд с глубоким декольте частично оголял тело звезды. При этом она отказалась от бюстгальтера. Образ завершила объемная укладка и макияж в нейтральных оттенках.

В интервью изданию артистка рассказала, как смогла оказаться на вершине славы и балансировать между двумя гигантами киноиндустрии — Голливудом и Болливудом. «Чтобы оказаться там, где я сейчас нахожусь, потребовалось много лет упорного труда. Сейчас я могу выбирать, чем заниматься. Я прекрасно понимаю, какая это привилегия, и отношусь к этому очень серьезно», — призналась она.

Ранее в феврале Приянка Чопра в полупрозрачном платье без нижнего белья снялась для журнала Harper’s Bazaar. Знаменитость была запечатлена для обложки в полупрозрачном платье бренда Fendi, украшенном блестящей вышивкой.

