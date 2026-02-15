Реклама

19:14, 15 февраля 2026Экономика

Aurus прокомментировал слухи об остановке работы завода

В Aurus заявили, что завод в Елабуге проходит модернизацию
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Компания Aurus Mortors, занимающаяся выпуском автомобилей и мотоциклов под брендом Aurus, прокомментировали слухи о закрытии завода. Об этом говорится в Telegram-канале организации.

В Aurus Mortors отреагировали на сообщения в сети о приостановке работы завода. «Производственный план Aurus на 2026 год реализуется в установленные сроки и в соответствии с плановыми показателями», — заявили в компании.

В материале говорится, что в настоящий момент на производственной площадке Aurus в Елабуге проходят работы по модернизации производственных операций. Представители компании уточнили, что работы ведутся в соответствии с графиком индустриализации — в том числе, для подготовки к выпуску обновленной модели.

«После завершения необходимых технологических и организационных процессов работа производственной площадки Aurus будет продолжена в штатном режиме», — отметили в компании. Также представители Aurus Mortors подчеркнули, что социальные обязательства перед трудовым коллективом компании будут выполнены в полном объеме.

11 февраля сообщения об остановке работы завода Aurus в Елабуге сообщили в Telegram-канале «Русский автомобиль etc». «Формальная причина — инвентаризация. Рабочих с конвейера отправили в отпуск на 2/3 оклада, остальные занимаются подсчетом деталек», — написали авторы.

В начале февраля электрический мотоцикл Aurus Merlon завершил процедуру сертификации и получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

