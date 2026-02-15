Реклама

Культура
16:54, 15 февраля 2026Культура

Баста не прилетел на концерт в Ташкент

Баста не прилетел на концерт в Ташкент из-за поломки самолета
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) не смог прилететь на концерт в Ташкент из Алма-Аты из-за поломки самолета. Об этом стало известно РИА Новости.

По словам организаторов концерта, самолет, на котором был Баста, оказался неисправен и развернулся на полпути. В связи с этим выступление рэпера перенесли с 16 февраля на 17. Все приобретенные на него билеты остаются действительными. Концерт пройдет в спорткомплексе «Юнусабад».

Ранее сообщалось, что у рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимами Баста и Ноггано, обнаружили долг перед Федеральной налоговой службой. По данным источника, музыкант задолжал налоговой 435 тысяч рублей.

