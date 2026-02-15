Реклама

08:49, 15 февраля 2026Россия

Более трети мигрантов провалили экзамен по русскому языку

Марина Совина
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Более трети мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первой попытки в четвертом квартале 2025 года. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.

В ведомстве уточнили, что в период с октября по конец декабря в тестировании по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства принимали участие 201,6 тысяч человек. При этом с первой попытки аттестацию не прошли 35,5 процентов мигрантов.

Первый уровень аттестации требуется для получения разрешения на работу в России и предполагает только экзамен на знание языка. Второй блок необходим для предоставления разрешения на временное проживание (РВП), а третий — вида на жительство (ВНЖ). С 1 января 2026 года мигранты проходят проходят тестирование для получения трудового патента исключительно на компьютерах с использованием дистанционных технологий. Также в России будет проводиться ежемесячное обновление экзаменационных заданий и отказ от ранее существовавшей практики размещения ответов на них в открытом доступе.

