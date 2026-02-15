Реклама

02:33, 15 февраля 2026

Экс-аналитик ЦРУ раскрыл отношение Запада к Украине

Экс-аналитик Джонсон: Европа поддерживает Украину для сохранения своей власти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Европейский союз (ЕС) помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ) лишь ради сохранения собственного положения. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

По его словам, действия европейских политиков обусловлены попыткой сохранить собственные власть, влияние и положение. «Запад делает вид, что заботится об интересах и благополучии украинского народа, хотя на самом деле ему абсолютно плевать на украинцев», — отметил аналитик.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Украина котируется в глазах европейцев очень низко. По его мнению, именно с этим связаны заявления представителей Евросоюза о готовности украинцев к «трудным уступкам».

