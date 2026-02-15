Экс-аналитик Джонсон: Европа поддерживает Украину для сохранения своей власти

Европейский союз (ЕС) помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ) лишь ради сохранения собственного положения. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

По его словам, действия европейских политиков обусловлены попыткой сохранить собственные власть, влияние и положение. «Запад делает вид, что заботится об интересах и благополучии украинского народа, хотя на самом деле ему абсолютно плевать на украинцев», — отметил аналитик.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Украина котируется в глазах европейцев очень низко. По его мнению, именно с этим связаны заявления представителей Евросоюза о готовности украинцев к «трудным уступкам».