Европейцам назвали последствия решения бросить вызов США

Риттер: Европа разрушит себя, если бросит вызов Вашингтону

Бывший разведчик Скотт Риттер в беседе с «KP.RU» назвал европейцам последствия решения бросить вызов США. По его словам, в этом случае Европа разрушит себя.

По словам аналитика, Евросоюз начал убеждать себя, что находится на равных с Соединенными Штатами и является глобальной державой, а такого в Вашингтоне не допустят.

Поэтому США не боятся нарушать правила союзнического общения в рамках НАТО, считает Риттер.

«То же относится и к ЕС. Мысль о нем как о независимом объединении, которое способно бросить экономический вызов Соединенным Штатам, чревата саморазрушением Европы. Вашингтон не позволит бросить себе такой вызов», — заключил он.

Ранее Риттер заявил, что США не смогут в ближайшие годы достичь с Россией паритета в современных оружейных технологиях.

