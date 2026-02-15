Медведев: Зеленский будет жить, пока разваливает Украину

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предсказал продолжительность жизни президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сказал в видео, которое опубликовал в Max.

«Зеленое ничтожество будет жить, пока оно продолжает разваливать страну 404», — заявил политик. Так он отреагировал на следующие слова Зеленского: «Наш самый большой компромисс — что Путин и его друзья не в тюрьме». Медведев также назвал украинского президента «вошь с остекленевшими глазками».

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что при урегулировании территориального вопроса Владимира Зеленского «нацисты повесят». Он уверен, что сейчас лидер Украины находится между молотом и наковальней.